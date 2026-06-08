BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA Quai Sadi Carnot Perpignan

Perpignan

BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Grande scène de la Basse Grand spectacle Bollywood Musique, danse et couleurs

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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

Grande scène de la Basse: Bollywood show? Music, dance and color

L’événement BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME