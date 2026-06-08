TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan
TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan samedi 1 août 2026.
Perpignan
TÊT EN FÊTE
avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-01
Passeig Torcatis, les berges de la Têt
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avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 66 contact-office@mairie-perpignan.com
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English :
Passeig Torcatis, the banks of the Têt river
L’événement TÊT EN FÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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