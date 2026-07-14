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AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan

samedi 1 août 2026 · Musee Hyacinthe Rigaud · Perpignan

AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musee Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE

Musee Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-29 2026-08-30

Au musée Hyacinthe Rigaud, cette visite invite à comprendre la place centrale de l’atelier majorquin dans le processus créatif de l’artiste.
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Musee Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, this tour invites visitors to understand the central role of the Majorcan studio in the artist’s creative process.

L’événement AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT66

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