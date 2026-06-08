REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan
REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan vendredi 31 juillet 2026.
Perpignan
REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE
Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Grande scène de la Basse, préparez-vous à revivre la magie de Queen !
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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
Grande scène de la Basse, get ready to relive the magic of Queen!
L’événement REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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