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REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan

REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan

REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Quai Sadi Carnot

Adresse : Quai Sébastien Vauban

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Perpignan

REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Grande scène de la Basse, préparez-vous à revivre la magie de Queen !
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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

Grande scène de la Basse, get ready to relive the magic of Queen!

L’événement REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME

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