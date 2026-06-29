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PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 1 août 2026.

Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-30 16:45:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Au musée Hyacinthe Rigaud, découvrez les différentes expositions du musée grâce à ce nouveau format.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, discover the museum’s various exhibitions through this new format.

L’événement PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT66

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