PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 1 août 2026.

Perpignan

PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-01 15:30:00

fin : 2026-08-30 16:45:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Au musée Hyacinthe Rigaud, découvrez les différentes expositions du musée grâce à ce nouveau format.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, discover the museum’s various exhibitions through this new format.

L’événement PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT66