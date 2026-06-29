RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Perpignan

RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH

Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-04 15:30:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Au musée Hyacinthe Rigaud, en compagnie de nos médiatrices, effectuez au choix un tour rapide de l’exposition temporaire.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, accompanied by our docents, take a quick tour of the temporary exhibition—whichever you prefer.

L’événement RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66