UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

FUCHS ET STEVEN JOHNSTON TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan

mercredi 5 août 2026 · avenue Louis Torcatis · Perpignan

FUCHS ET STEVEN JOHNSTON TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Lieu
avenue Louis Torcatis
Adresse
PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

FUCHS ET STEVEN JOHNSTON TÊT EN FÊTE

avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Passeig Torcatis, les berges de la Têt
  .

avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 66  contact-office@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Passeig Torcatis, the banks of the Têt river

L’événement FUCHS ET STEVEN JOHNSTON TÊT EN FÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)