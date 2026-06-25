L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:45:00

fin : 2026-07-19 19:15:00

Date(s) :

2026-07-19

Au musée Hyacinthe Rigaud, Sabrina Médita vous accompagne dans une médiation intuitive, accessible à tous, au cœur des œuvres de l’exposition permanente.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, Sabrina Médita will guide you through an intuitive meditation—open to everyone—amidst the works in the permanent exhibition.

L’événement L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66