VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan samedi 4 juillet 2026.

Perpignan

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ

Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-15 2026-09-12

Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.

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Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.

L’événement VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME