Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place François Arago

Adresse : Oficina de Turisme

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ

Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-15 2026-09-12

Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.
  .

Place François Arago Oficina de Turisme Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Punt de trobada: Oficina de Turisme, visita guiada en català. Seguiu el guia-conferenciant, que us permetrà descobrir el ric patrimoni de Perpinyà.

L’événement VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)