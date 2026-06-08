VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan
VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan samedi 4 juillet 2026.
Perpignan
VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE
Place François Arago LE PALMARIUM Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12
Au départ du Palmarium, une visite guidée pour une découverte patrimoniale !
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Place François Arago LE PALMARIUM Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
Departing from the Palmarium, a guided tour of our heritage!
L’événement VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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