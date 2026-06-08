LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan
LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan lundi 29 juin 2026.
Perpignan
LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-29 19:30:00
fin : 2026-07-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27
Place de la Loge, toutes les Cobles du Département joueront sur la place en Juillet.
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Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 82 affaires.catalanes@mairie-perpignan.com
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English :
Place de la Loge, all the Cobles du Département will be playing on the square in July.
L’événement LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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