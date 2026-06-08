LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan lundi 29 juin 2026.

Perpignan

LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-29 19:30:00

fin : 2026-07-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Place de la Loge, toutes les Cobles du Département joueront sur la place en Juillet.

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Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 82 affaires.catalanes@mairie-perpignan.com

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English :

Place de la Loge, all the Cobles du Département will be playing on the square in July.

L’événement LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME