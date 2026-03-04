STAGE ÉTÉ : ARTS CROISÉS I du lundi 6 au vendredi 10 juillet, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

STAGE ÉTÉ : ARTS CROISÉS I du lundi 6 au vendredi 10 juillet 6 juillet – 7 août Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T09:30:00+02:00 – 2026-08-07T17:30:00+02:00

Pendant l’été 2026, le Théâtre Aux Croisements ouvre ses portes aux enfants et adolescents pour quatre semaines de stages pluridisciplinaires. Les deux premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d’août.

Au programme, chaque semaine, 10h d’ateliers théâtre, 7h30 de musique, 7h30 de danse et 6 heures d’arts plastiques.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

[dès 6 ans] – enfants & ados du lundi 6 au vendredi 10 juillet

