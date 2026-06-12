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SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan

SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan

SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Église des Grands Carmes L'Arsenal

Adresse : 1 Rue Jean Vielledent

Ville : 66100 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Perpignan

SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES

Église des Grands Carmes L’Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-07

5e saison des Scènes étoilées des Grands Carmes
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Église des Grands Carmes L’Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 33 18 

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English :

5th season of the Scènes étoilées des Grands Carmes

L’événement SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-08 par PERPIGNAN TOURISME

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