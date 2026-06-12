SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan
SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan dimanche 5 juillet 2026.
Perpignan
SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES
Église des Grands Carmes L’Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-07
5e saison des Scènes étoilées des Grands Carmes
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Église des Grands Carmes L’Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 33 18
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English :
5th season of the Scènes étoilées des Grands Carmes
L’événement SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-08 par PERPIGNAN TOURISME
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