VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan

VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP

CASA XANXO 8 rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27 2026-09-01 2026-09-03 2026-09-08

A la Casa Xanxo, une visite guidée est proposée tous les mardis et jeudis à 10h pendant les mois de Juillet, Août et Septembre.

.

CASA XANXO 8 rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Casa Xanxo, a guided tour is offered every Tuesday and Thursday at 10am during July, August and September.

L’événement VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP Perpignan a été mis à jour le 2026-01-06 par PERPIGNAN TOURISME