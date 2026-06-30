AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan
jeudi 2 juillet 2026 · Musee Hyacinthe Rigaud · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE
Musee Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 13 – 13 – 13
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-19 12:15:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-30
Au musée Hyacinthe Rigaud, cette visite invite à comprendre la place centrale de l’atelier majorquin dans le processus créatif de l’artiste.
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Musee Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
At the Hyacinthe Rigaud Museum, this tour invites visitors to understand the central role of the Majorcan studio in the artist’s creative process.
L’événement AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT66
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