PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 4 juillet 2026.
Perpignan
PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 13 – 13 – 13
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-25 16:45:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26
Au Musée Hyacinthe Rigaud, découvrez les différentes expositions du musée !
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
At the Hyacinthe Rigaud Museum, check out the museum’s various exhibitions!
L’événement PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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