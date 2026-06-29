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PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-25 16:45:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26

Au Musée Hyacinthe Rigaud, découvrez les différentes expositions du musée !
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, check out the museum’s various exhibitions!

L’événement PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

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