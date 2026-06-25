RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
jeudi 2 juillet 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-02 15:30:00
fin : 2026-07-07 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
Au musée Hyacinthe Rigaud, en compagnie de nos médiatrices, effectuez au choix un tour rapide de l’exposition temporaire.
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Hyacinthe Rigaud Museum, accompanied by our docents, take a quick tour of the temporary exhibition—whichever you prefer.
L’événement RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan 2 juillet 2026
- AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan 2 juillet 2026
- VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 4 juillet 2026