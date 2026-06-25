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RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

jeudi 2 juillet 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan

RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
0 0 0 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-02 15:30:00
fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

Au musée Hyacinthe Rigaud, en compagnie de nos médiatrices, effectuez au choix un tour rapide de l’exposition temporaire.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, accompanied by our docents, take a quick tour of the temporary exhibition—whichever you prefer.

L’événement RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

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