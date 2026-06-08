JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan

Perpignan

JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-27

Départ de la visite Casa Xanxo

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Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Tour departs from: Casa Xanxo

L’événement JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME