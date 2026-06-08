JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan
JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan jeudi 6 août 2026.
Perpignan
JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE
Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-27
Départ de la visite Casa Xanxo
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Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
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English :
Tour departs from: Casa Xanxo
L’événement JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME
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