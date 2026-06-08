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JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan

JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan

JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan jeudi 6 août 2026.

Lieu : Casa Xanxo

Adresse : 8 Rue de la Main de Fer

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-27

Départ de la visite Casa Xanxo
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Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Tour departs from: Casa Xanxo

L’événement JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME

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