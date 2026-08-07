UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

RENCONTRES VIGNERONNES CAVES MAILLOL Perpignan

vendredi 7 août 2026 · CAVES MAILLOL · Perpignan

RENCONTRES VIGNERONNES CAVES MAILLOL Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
CAVES MAILLOL
Adresse
9 Cours François Palmarole
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

RENCONTRES VIGNERONNES

CAVES MAILLOL 9 Cours François Palmarole Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18

Aux Caves Maillol, vos vendredis prennent un accent vigneron avec des rencontres conviviales autour du vin.
  .

CAVES MAILLOL 9 Cours François Palmarole Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 34 10 36 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Caves Maillol, your Fridays take on a winemaking flair with friendly get-togethers centered around wine.

L’événement RENCONTRES VIGNERONNES Perpignan a été mis à jour le 2026-08-03 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)