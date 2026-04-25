La Violaye : étude d’une seigneurie rurale – Conférence histoire Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes
La Violaye : étude d’une seigneurie rurale – Conférence histoire Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
Située à Fay-de-Bretagne, la Violaye a été une seigneurie notable pendant près de quatre siècles. L’étude de cette sergenterie féodée est l’occasion d’apprécier l’évolution d’un fief rural du comté de Nantes, de la fin du Moyen Âge au début du XIXe siècle.En partenariat avec la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique.Durée : 1 h 30 – Entrée libre à partir de 17 h 45 dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré.
Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes 44000
02 40 73 25 79 https://archives.loire-atlantique.fr/44/la-violaye-etude-d-une-seigneurie-rurale-xve-xixe-siecles/INFOLOC-8791375?dateIndex=0
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