La Virée des mÔmes > Clôture du festival Troisgots Condé-sur-Vire

Informations pratiques

Condé-sur-Vire

La Virée des mÔmes > Clôture du festival

Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous le 19 août prochain sur l’aire de loisirs de la Chapelle-sur-Vire, pour la clôture du festival qui enchantera vos enfants La Virée des mÔmes .

Au programme de cette journée exceptionnelle

> De 10h30 à 11h10 spectacle de magie par Clément le Magicien.

Clément entre sur scène. Sûr de lui, un peu crâneur et pourtant extra-convivial et jovial, il sait ce qu’il fait. Malgré tout, rien ne se passe comme prévu. Les baguettes magiques sautent dans les airs, ne font pas la bonne taille, se cassent, son guéridon devient incontrôlable, sa radio explose et se transforme en juke-box disco/rock… Il y a beaucoup de rires, mais aussi de la poésie, des histoires contées, de l’interaction, du romantisme…

> De 12h à 14h pique-nique géant. Amenez votre panier pique-nique et partagez un moment convivial !

> De 15h à 16h spectacle EX!T par Circ’Onirico

Comme chaque soir, la petite boutique d’antiquités ferme ses portes pour clôturer sa journée. Rien ne permet de soupçonner ce qui va se passer. Un dialogue à travers le cirque, la magie et le théâtre, qui crée un imaginaire collectif autour de l’histoire de ses deux protagonistes, Irma et Fonfón. Deux poupées de chiffon qui, après des années à accumuler la poussière sur une étagère, décident de couper les fils et de savourer la liberté.

À votre disposition

– Pour les grosses chaleurs des fontaines à eau, de quoi remplir vos gobelets ou vos gourdes.

– Pour les petites faims (de 15h à 18h) Food-trucks avec goûters à petit prix.

– Jeux en bois, manège à vélo et balade à poneys.

Sans réservation Enfants accompagnés. .

Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17

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English : La Virée des mÔmes > Clôture du festival

L’événement La Virée des mÔmes > Clôture du festival Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Saint-Lô