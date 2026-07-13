Informations pratiques

Condé-sur-Vire

« La Virée des mÔmes » Ouverture du festival

Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous le 15 juillet prochain sur l’aire de loisirs de la Chapelle-sur-Vire, pour l’ouverture du festival qui enchantera vos enfants « La Virée des mÔmes ». Au programme de cette journée exceptionnelle > De 10h30 à 11h10 spectacle « Bookiwi » par un duo burlesque et poétique. Une valise, un tas de livres, un duo. Deux comédiennes, deux salopettes bleues, deux semeuses de livres. Bookiwi et Bookiwi jouent avec les livres, dans un langage en mouvements, poétique, visuel et complice… juste pour s’amuser. Elles emmènent le spectateur dans une succession de tableaux, poétiques, absurdes et burlesques, où l’imaginaire et le jeu de chacun peuvent se déployer de mille façons… Un spectacle à partir de 2 ans à savourer en famille. > De 12h à 14h pique-nique géant. Amenez votre panier pique-nique et partagez un moment convivial ! > De 15h à 16h concert du groupe « Couleurs terre » Venezuela, Bénin, Corse et Normandie, 3 musiciens reliés à leurs racines, une fusion jubilatoire où chanson, rythmes afro-latinos et transe africaine résonnent et se mélangent… Un concert à partir de 4 ans. À votre disposition Pour les grosses chaleurs des fontaines à eau, de quoi remplir vos gobelets ou vos gourdes. Pour les petites faims (de 15h à 18h) Food-trucks avec goûters à petit prix. Jeux en bois, manège à vélo et balade à poneys. Sans réservation Enfants accompagnés. .

Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17

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English : « La Virée des mÔmes » Ouverture du festival

L’événement « La Virée des mÔmes » Ouverture du festival Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Saint-Lô