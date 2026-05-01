Wangen

La virée gourmande des Jeunes Agriculteurs

2 route de Westhoffen Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La virée gourmande des jeunes agriculteurs est organisée le samedi 9 mai 2026.

Parcours de 5km. Départs entre 16h et 18h30.

4 arrêts de dégustation et pour finir en beauté… échine et salade de pommes de terre.

Tarifs

– Adulte 30€

– Enfant de moins de 14 ans 15€

Pas envie de marcher ? rendez-vous le soir ! Entrée libre, tartes flambées. .

2 route de Westhoffen Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 22 28 31 ja.wasselonne@gmail.com

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English :

L’événement La virée gourmande des Jeunes Agriculteurs Wangen a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble