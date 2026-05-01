La virée gourmande des Jeunes Agriculteurs Wangen
La virée gourmande des Jeunes Agriculteurs Wangen samedi 9 mai 2026.
Wangen
La virée gourmande des Jeunes Agriculteurs
2 route de Westhoffen Wangen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La virée gourmande des jeunes agriculteurs est organisée le samedi 9 mai 2026.
Parcours de 5km. Départs entre 16h et 18h30.
4 arrêts de dégustation et pour finir en beauté… échine et salade de pommes de terre.
Tarifs
– Adulte 30€
– Enfant de moins de 14 ans 15€
Pas envie de marcher ? rendez-vous le soir ! Entrée libre, tartes flambées. .
2 route de Westhoffen Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 22 28 31 ja.wasselonne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La virée gourmande des Jeunes Agriculteurs Wangen a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Wangen (Bas-Rhin)
- Marché aux plants de printemps Wangen 9 mai 2026
- Visite en alsacien 17 mai Wangen 17 mai 2026
- Pique-nique chez le Vigneron indépendant Domaine Thierry Martin Wangen 24 mai 2026