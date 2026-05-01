Wangen

Marché aux plants de printemps

rue des jardins Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

C’est le moment idéal pour préparer votre jardin, votre cour, votre balcon, votre fenêtre !

Venez à Wangen pour une journée conviviale et pleine de découvertes au cœur du printemps

Samedi 9 mai 2026

De 09h00 à 16h00

Cour de l’école de Wangen (rue des jardins)

Au programme

Une belle sélection de plants, fleurs, fruitiers et variétés originales.

Des conseils passionnés pour réussir vos plantations.

Une ambiance chaleureuse et familiale.

Que vous ayez la main verte ou simplement envie de flâner, venez partager ce moment avec les organisateurs.

Invitez vos amis et venez nombreux ! 0 .

rue des jardins Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est lesjardinsdukindsgass@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux plants de printemps Wangen a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble