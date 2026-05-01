Marché aux plants de printemps Wangen
Marché aux plants de printemps Wangen samedi 9 mai 2026.
Wangen
Marché aux plants de printemps
rue des jardins Wangen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
C’est le moment idéal pour préparer votre jardin, votre cour, votre balcon, votre fenêtre !
Venez à Wangen pour une journée conviviale et pleine de découvertes au cœur du printemps
Samedi 9 mai 2026
De 09h00 à 16h00
Cour de l’école de Wangen (rue des jardins)
Au programme
Une belle sélection de plants, fleurs, fruitiers et variétés originales.
Des conseils passionnés pour réussir vos plantations.
Une ambiance chaleureuse et familiale.
Que vous ayez la main verte ou simplement envie de flâner, venez partager ce moment avec les organisateurs.
Invitez vos amis et venez nombreux ! 0 .
rue des jardins Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est lesjardinsdukindsgass@gmail.com
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English :
L’événement Marché aux plants de printemps Wangen a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble