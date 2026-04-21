Wangen

Repas tartes flambées

rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Venez profiter d’une soirée tartes flambées à la salle des fêtes de Wangen. Organisé par les Paroisses samedi 2 mai à 19h. .

rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 50 02 mairie.wangen@gmail.com

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English :

L’événement Repas tartes flambées Wangen a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble