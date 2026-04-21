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Repas tartes flambées Wangen

Repas tartes flambées Wangen samedi 2 mai 2026.

Adresse : rue des Vignerons

Ville : 67520 Wangen

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Wangen

Repas tartes flambées

rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Venez profiter d’une soirée tartes flambées à la salle des fêtes de Wangen. Organisé par les Paroisses samedi 2 mai à 19h.   .

rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 50 02  mairie.wangen@gmail.com

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English :

L’événement Repas tartes flambées Wangen a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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