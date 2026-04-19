La Virôun ‘ O Drôles Saint-Hilaire-de-Voust
La Virôun ‘ O Drôles Saint-Hilaire-de-Voust dimanche 3 mai 2026.
Saint-Hilaire-de-Voust
La Virôun ‘ O Drôles
Saint-Hilaire-de-Voust Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Découvrez ou redécouvrez St Hilaire de Voust et ses alentours
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 3 mai pour une randonnée conviviale ouverte à tous.
Trois circuits sont proposés 6, 12 et 18 km.
Le départ se fera depuis l’école Saint-Joseph à Saint-Hilaire-de-Voust, entre 8h et 11h.
Payant 7€ pour les plus de 12 ans 3€ dès 3 ans. .
Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire lesdeboussolees85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover or rediscover St Hilaire de Voust and its surroundings
L’événement La Virôun ‘ O Drôles Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin