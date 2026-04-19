Saint-Hilaire-de-Voust

La Virôun ‘ O Drôles

Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Découvrez ou redécouvrez St Hilaire de Voust et ses alentours

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 3 mai pour une randonnée conviviale ouverte à tous.

Trois circuits sont proposés 6, 12 et 18 km.

Le départ se fera depuis l’école Saint-Joseph à Saint-Hilaire-de-Voust, entre 8h et 11h.

Payant 7€ pour les plus de 12 ans 3€ dès 3 ans. .

Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire lesdeboussolees85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover or rediscover St Hilaire de Voust and its surroundings

L’événement La Virôun ‘ O Drôles Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin