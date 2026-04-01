Saint-Hilaire-de-Voust

Portes ouvertes de la ferme pédagogique La nature dans les prés

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Moment convivial. Visite de la ferme, buvette et tombola.

Venez vous amuser et rencontrer les animaux de la ferme !

Pour la buvette paiement en espèce ou chèque uniquement. .

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com

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English :

Convivial moment. Visit the farm, refreshments and tombola.

L’événement Portes ouvertes de la ferme pédagogique La nature dans les prés Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT85