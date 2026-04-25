La visite a’musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
La visite a’musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 28 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Découvrez le musée autrement grâce aux dispositifs famille disposés tout au long du parcours permanent. Cette visite vous permet d’en savoir plus sur les oeuvres de la collection par le jeu. On observe, on touche, on essaie, on écoute et on est même invité à danser !À partir de 6 ans.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-en-famille
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