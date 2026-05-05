La visite a’musée (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes
La visite a’musée (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes dimanche 28 juin 2026.
La visite a’musée (+ 6 ans) Dimanche 28 juin, 15h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.
Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Découvrez le musée autrement grâce aux dispositifs famille disposés tout au long du parcours permanent. Cette visite vous permet d’en savoir plus sur les oeuvres de la collection par le jeu. On observe, on touche, on essaie, on écoute et on est même invité à danser !
À partir de 6 ans.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-en-famille »}]
Découvrez le musée autrement grâce aux dispositifs famille !
© Musée d’arts de Nantes – Photo : C.Clos
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rencontre avec la police municipale, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes 5 mai 2026
- Décoloniser l’industrie cinématographique au Maghreb, Archives Départementales, Nantes 5 mai 2026
- Des chips et des lettres, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 5 mai 2026
- Brut(es) – Cie Chute Libre – Saison Lieu Unique, Le Lieu Unique Nantes, Nantes 5 mai 2026
- Chassol, Mixt, Nantes 5 mai 2026