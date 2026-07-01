La Visite de la vieille dame | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

La Visite de la vieille dame | Théâtre 9 et 10 décembre Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 24 € à 39 € selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T20:45:00+01:00 – 2026-12-09T22:35:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:45:00+01:00 – 2026-12-10T22:35:00+01:00

Costumes extravagants, masques expressifs et musique y créent une atmosphère à la fois carnavalesque et inquiétante. Sur scène, Omar Porras incarne lui-même la richissime Clara Zachanassian, mystérieuse, emperruquée, en dentelles et masquée. Les habitants du village de Güllen, masqués et grotesques, deviennent les marionnettes d’une farce macabre, où chaque réplique et chaque geste soulignent la fragilité des valeurs humaines.

Créé une première fois en 1993, ce spectacle qui a valu à Omar Porras une reconnaissance internationale, en est aujourd’hui à sa quatrième version. Un classique festif et glaçant, où son talent donne vie à l’esprit cynique et poétique de Dürrenmatt.

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“Dans un tourbillon de lumières magiques et de superbes images naïves, la fable amère devient un carnaval joyeusement féroce.” Radio France

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Mise en scène : Omar Porras

Compagnie Teatro Malandro

Texte : Friedrich Dürrenmatt

Mise en scène et adaptation : Omar Porras

Avec : Pierre Boulben, Francisco Cabello, Karl Eberhard, ntoine Joly, Jeanne Pasquier, Omar Porras, Manon Castellano, Marie-Evane Schallenberger

Assistante à la mise en scène : Marie Robert

Scénographie : Fredy Porras, Omar Porras

Création musique : Christophe Fossemalle, Omar Porras

Costumes : Bruno Fatalot assisté de Julie Raonison

Maquillage, perruques et masques : Fredy Porras

Direction technique : Hervé Vincent

Production : TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Une milliardaire exubérante revient dans sa ville natale avec une offre alléchante : un milliard en échange d’une vengeance. Bienvenue dans cette tragi-comédie grinçante signée Omar Porras.

Marc Vanappelghem