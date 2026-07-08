AGENDA · Orthez
La visite de l’exposition Centre d’art image imatge Orthez
jeudi 27 août 2026 · Centre d'art image imatge · Orthez
Informations pratiques
Orthez
La visite de l’exposition
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Ce qui couvre avec l’artiste Lucie Malbéqui.
Suivie d’un grignotage partagé.
Sur inscription. .
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 info@image-imatge.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La visite de l’exposition
L’événement La visite de l’exposition Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert Trio Sazon Rue Moncade Orthez 8 juillet 2026
- Visite guidée Orthez, cité médiévale Office de tourisme Orthez 8 juillet 2026
- Après-midi Jeux du monde Centre socioculturel Orthez 8 juillet 2026
- Visite guidée Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez 9 juillet 2026
- Visite guidée Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez 9 juillet 2026