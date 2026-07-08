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La visite de l’exposition Centre d’art image imatge Orthez

jeudi 27 août 2026 · Centre d'art image imatge · Orthez

La visite de l’exposition Centre d’art image imatge Orthez

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Centre d'art image imatge
Adresse
3 rue de Billère
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

La visite de l’exposition

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Ce qui couvre avec l’artiste Lucie Malbéqui.
Suivie d’un grignotage partagé.
Sur inscription.   .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12  info@image-imatge.org

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English : La visite de l’exposition

L’événement La visite de l’exposition Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn

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