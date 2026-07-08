La visite de l’exposition Centre d’art image imatge Orthez

Informations pratiques

Orthez

La visite de l’exposition

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Ce qui couvre avec l’artiste Lucie Malbéqui.

Suivie d’un grignotage partagé.

Sur inscription. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 info@image-imatge.org

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English : La visite de l’exposition

L’événement La visite de l’exposition Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn