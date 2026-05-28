La visite Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

La visite

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026 de 21h à 22h40. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-28 22:40:00

Date(s) :

2026-06-26

L’atelier La parade des Freaks présente la visite , spectacle de bouffons, librement inspirée de La Visite de la vieille Dame de F. Dürrenmatt

Une malédiction soudaine s’est abattue sur Fiante-le-Purin qui court à sa ruine. Soudain débarque, surgie d’un passé lointain, Scarance Glénocide qui propose d’aider ce hameau en ruine. Mais à quel prix ? Dans le monde bouffon, il faut s’attendre à tout !



Adaptation et mise-en-scène Patrick Rabier

Conception maquillages et costumes Charlotte Chenoz

Réalisation costumes Virginie Breger, Sandrine Coulomb et les élèves.

Avec

Aldéïdre d’Alambik (Makeda Ketcham), Crabure (Marion Cohen), Eructin de la Molardière (Stéphane Cohen), Ethère Thanatophasme (Gianni Lentini), Issïur Vipter (Loïc Marin-Souza), Lystéria Krashmire (Mélina Icard), Razkhroute (Isabelle Pan), Scarance Glénocide (Caroline Figueredo), Uritritte (Alice Organini) et Vanthelme Psymosis (Nicolas Pecullo). .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The La parade des Freaks workshop presents La visite , a jester’s show freely inspired by F. Dürrenmatt’s La Visite de la vieille Dame

L’événement La visite Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille