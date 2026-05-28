La visite Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
La visite Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement vendredi 26 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
La visite
Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026 de 21h à 22h40. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-28 22:40:00
Date(s) :
2026-06-26
L’atelier La parade des Freaks présente la visite , spectacle de bouffons, librement inspirée de La Visite de la vieille Dame de F. Dürrenmatt
Une malédiction soudaine s’est abattue sur Fiante-le-Purin qui court à sa ruine. Soudain débarque, surgie d’un passé lointain, Scarance Glénocide qui propose d’aider ce hameau en ruine. Mais à quel prix ? Dans le monde bouffon, il faut s’attendre à tout !
Adaptation et mise-en-scène Patrick Rabier
Conception maquillages et costumes Charlotte Chenoz
Réalisation costumes Virginie Breger, Sandrine Coulomb et les élèves.
Avec
Aldéïdre d’Alambik (Makeda Ketcham), Crabure (Marion Cohen), Eructin de la Molardière (Stéphane Cohen), Ethère Thanatophasme (Gianni Lentini), Issïur Vipter (Loïc Marin-Souza), Lystéria Krashmire (Mélina Icard), Razkhroute (Isabelle Pan), Scarance Glénocide (Caroline Figueredo), Uritritte (Alice Organini) et Vanthelme Psymosis (Nicolas Pecullo). .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The La parade des Freaks workshop presents La visite , a jester’s show freely inspired by F. Dürrenmatt’s La Visite de la vieille Dame
L’événement La visite Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Guillaume Guisset en spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 28 mai 2026
- Le poids de l’eau La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement 28 mai 2026
- Opal in sky + Give em blood Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Place Castellane Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Guillaume Fosko Daron Fragile Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 30 mai 2026