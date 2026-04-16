Brélès

La Visite nocturne aux chandelles

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 22:30:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Un moment magique s’offre à vous marchez dans les jardins balisés de bougies, parcourez les salles du château à la lumière des chandeliers, où vous croiserez artistes, conteurs et musiciens. Laissez vous porter par l’ambiance de la grande époque. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English : La Visite nocturne aux chandelles

L’événement La Visite nocturne aux chandelles Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE