LA VOIE VERTE XPERIENCE, Cahors, Cahors

LA VOIE VERTE XPERIENCE Dimanche 24 mai, 07h00 Cahors Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T14:00:00+02:00

Cet évènement novateur dans le Lot a pour ambition de faire connaître et reconnaître l’existence de cette voie verte qui, à terme, reliera Cahors à Capdenac Gare.

Il a aussi pour vocation d’inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche écocitoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs. Le but essentiel étant d’amener le public le plus large (familles, cyclistes débutants ou confirmés, …) à s’intéresser à notre voie verte et à un mode de déplacement et de loisirs plus respectueux de l’environnement.

Aujourd’hui, bon nombre de cadurciens se retrouvent sur cette voie verte pour y pratiquer leur loisir sportif.

En créant un événement à portée régionale, nous allons faire découvrir à un public plus large cette liaison qui demain sera un véritable support touristique pour notre Ville, notre Département. Les épreuves proposées s’adapteront au fil des années sur l’aménagement de cette Voie Verte.

Sur cette édition 2026, nous avons réuni sous le même nom « La Voie Verte Xpérience » quatre disciplines sportives. Une épreuve de canicross d’une longueur de 6,400km, une de course sur route avec un 10km, un trail de 28km et deux de VTT, une découverte de 28km et une compétitive de 71km.

Cahors Stade Lucien Desprats Cahors 46000 Lot Occitanie

Un événement de découverte dans le Lot ayant comme fil rouge une ancienne voie ferrée reliant Cahors à Capdenac et plus précisément une première section de 8km inaugurée en 2025 Cahors / Arcambal

Cap’Orn Organisation