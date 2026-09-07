La Voix est Libre!, Chateau d’Hardelot, Condette

Informations pratiques

La Voix est Libre! Vendredi 11 septembre, 09h00 Chateau d’Hardelot Pas-de-Calais

Séances Réservées aux élèves de 6èmes du collège Paul Eluard de Saint-Etienne au Mont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T15:00:00+02:00

Eh…Oh…Ecoute. Viens: j’ai quelquechose à te dire!

Chut…Vous entendez? Non?! Et bien moi, j’entends des voix. Oui, les gens disent que c’est parce que je suis folle ou parce que je rêve trop que j’entends des voix. Ces voix là que j’entends, elles me racontent des histoires. Des histoires qui viennent d’ici et d’ailleurs. Des histoires qui font du bien, qui donnent envie de vivre, de grandir et surtout qui donnent de la force pour continuer le chemin…

Chateau d’Hardelot 1 Rue de la Source, 62360 Condette Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Spectacle Contes pour Collégiens Contes Collège Paul Eluard Saint-Etienne au mont

Marie-Clémence David