la vue : vision perdue, paysage inexistant. Les jardins sont avant tout une mise en scène du regard, le jardin des metamorphozes, Valaire

la vue : vision perdue, paysage inexistant. Les jardins sont avant tout une mise en scène du regard 6 et 7 juin le jardin des metamorphozes Loir-et-Cher

tarif : toute entrée au jardin est payante au tarif de 5€ la visite guidée est comprise dans le prix de l’entrée. la visite commencera à 15h pour une durée de 1h – 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

la vue : vision perdue, paysage inexistant. Les jardins sont avant tout une mise en scène du regard

Sur le thème des 5 sens cette année c’est la vue.

le jardin des MétamorphOZes vous propose des visites guidées sur la vue dans les jardins français et japonais.

Si le jardin français est un discours sur la maîtrise de l’homme, le jardin japonais est un poème sur sa place au sein de l’univers. Dans les deux cas, la « vue » n’est pas qu’une question d’optique, mais une véritable expérience culturelle

La Perspective Héroïque

En France, le jardin est une extension de l’architecture. Sous l’influence de André Le Nôtre, la vue est conçue comme une démonstration de puissance et d’ordre.

• L’Axe Central : Le regard est immédiatement projeté vers l’infini. Tout est organisé autour d’une ligne de fuite magistrale qui traverse les parterres, les bassins et les bosquets.

• La Domination du Paysage : l’œil embrasse tout l’espace d’un seul coup. C’est une vision panoptique : rien n’est caché, tout est révélé par la géométrie.

• La Symétrie : La vue est rassurante car elle est prévisible. Les miroirs d’eau doublent la perspective, créant une harmonie visuelle où la nature est domptée par la règle et le compas.

La Vue Suggérée

Au Japon, le jardin ne se livre jamais totalement au premier regard. Il s’appuie sur des concepts esthétiques comme le Miegakure (« cacher et révéler »).

• La Promenade Séquentielle : Contrairement au modèle français, la vue change à chaque pas. Un détour, un pont ou une lanterne vient masquer, puis dévoiler un nouveau tableau. On ne regarde pas le jardin, on le découvre.

• Le Cadrage (Shakkei) : La technique du « paysage emprunté » consiste à utiliser un élément extérieur au jardin (une montagne, une pagode au loin) pour l’intégrer à la composition grâce à un cadre végétal ou architectural.

• Le Vide et l’Évocation : Dans les jardins secs (Zen), la vue est une invitation à la méditation. Le sable ratissé évoque l’eau, et les rochers symbolisent des îles ou des montagnes. Ici, l’œil doit voir au-delà de la matière.

Jardin à la Française

Point de vue: Fixe et surélevé

Horizon : Ouvert et infini

Structure : Géométrie, lignes droites

Intention : Impressionner par l’ordre

Jardin Japonais

point de vue : Mobile et immersif (le long du sentier)

Horizon : Clos, intime ou « emprunté »

Structure : Asymétrie, courbes naturelles

Intention : Apaiser par l’harmonie

le jardin des metamorphozes domaine du prieuré 10 rue de l’octroi 41120 valaire Valaire 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254441462

la vue : vision perdue, paysage inexistant. Les jardins sont avant tout une mise en scène du regard

©jardinlesmetamorphozes