Rendez-vous aux Jardins Aux Jardins des Métamorphozes à Valaire

Domaine du Prieuré Valaire Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Ateliers interactifs animés par la jardinière et les artistes.

Rendez-vous aux Jardins Aux Jardins des Métamorphozes à Valaire. Ateliers interactifs, visite guidée que la vue aux jardins .

Domaine du Prieuré Valaire 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 44 14 62 lesmetamorphozes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interactive workshops led by the gardener and artists.

L’événement Rendez-vous aux Jardins Aux Jardins des Métamorphozes à Valaire Valaire a été mis à jour le 2026-01-26 par CRT Centre