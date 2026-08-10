Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

La YCC Youth Chamonix Courmayeur

Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-26

La YCC est un challenge dédié aux jeunes nés entre 2007 et 2012 qui est composé de 2 épreuves en 2 jours un trail au départ de Courmayeur le mardi et une course courte et innovante le mercredi à Chamonix, YCC The Revenge.

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Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com

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English :

The YCC is a challenge dedicated to young people born between 2007 and 2012, consisting of two events over two days: a trail run starting in Courmayeur on Tuesday and a short, innovative race on Wednesday in Chamonix, YCC The Revenge.

L’événement La YCC Youth Chamonix Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc