La YCC Youth Chamonix Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 26 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
La YCC Youth Chamonix Courmayeur
Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-26
La YCC est un challenge dédié aux jeunes nés entre 2007 et 2012 qui est composé de 2 épreuves en 2 jours un trail au départ de Courmayeur le mardi et une course courte et innovante le mercredi à Chamonix, YCC The Revenge.
.
Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The YCC is a challenge dedicated to young people born between 2007 and 2012, consisting of two events over two days: a trail run starting in Courmayeur on Tuesday and a short, innovative race on Wednesday in Chamonix, YCC The Revenge.
L’événement La YCC Youth Chamonix Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Conférence Gypaète Barbu, les Alpes retrouvées Chamonix-Mont-Blanc 10 août 2026
- Visite guidée Métamorphoses du regard La résidence Chamonix-Mont-Blanc 10 août 2026
- _ TEST Fêtes et Manifestations test Chamonix-Mont-Blanc 11 août 2026
- Conférence Le changement climatique en montagne Chamonix-Mont-Blanc 11 août 2026
- Soirée Indienne Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc 11 août 2026