La Zic Les soirées musicales du Cirque Content pour Peu Landéda
samedi 1 août 2026 · Landéda
Informations pratiques
Landéda
La Zic Les soirées musicales du Cirque Content pour Peu
Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
Prolongez la soirée sous le chapiteau avec La Zic, une série de rendez-vous musicaux conviviaux à prix libre !
Au programme, chaque samedi à partir de 21h30
1er août DJ Costaud & Pompette
8 août Océan Gaya (mix minimaliste)
15 août Ducasse fest-noz hybride
Une belle occasion de partager un moment festif, de danser et de découvrir des univers musicaux variés dans une ambiance chaleureuse. .
Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 25 11 02 06
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English :
L’événement La Zic Les soirées musicales du Cirque Content pour Peu Landéda a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DES ABERS
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