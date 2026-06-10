Informations pratiques

Landéda

La Zic Les soirées musicales du Cirque Content pour Peu

Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Prolongez la soirée sous le chapiteau avec La Zic, une série de rendez-vous musicaux conviviaux à prix libre !

Au programme, chaque samedi à partir de 21h30

1er août DJ Costaud & Pompette

8 août Océan Gaya (mix minimaliste)

15 août Ducasse fest-noz hybride

Une belle occasion de partager un moment festif, de danser et de découvrir des univers musicaux variés dans une ambiance chaleureuse. .

Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 25 11 02 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Zic Les soirées musicales du Cirque Content pour Peu Landéda a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DES ABERS