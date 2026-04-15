La Zicotek invite Yesenia Garcia-Leon Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
La Zicotek invite Yesenia Garcia-Leon Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 3 juin 2026.
Plouguerneau
La Zicotek invite Yesenia Garcia-Leon
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
La chanteuse compositrice mexicaine, originaire de Vera Cruz, Ysenia nous embarque dans un voyage musical en Amérique latine, avec des chants et des rythmes accompagnés de la jarana mexicaine et de la guitare et aussi des percussions telles que les maracas vénézuéliennes, le maracón colombien, le zapateado mexicain et le pandero jarocho. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : La Zicotek invite Yesenia Garcia-Leon
L’événement La Zicotek invite Yesenia Garcia-Leon Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
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