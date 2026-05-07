La zone grise Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

La zone grise

Jeudi 7 mai 2026 de 18h30 à 20h.

Mercredi 13 mai 2026 de 18h à 23h59.

Vendredi 22 mai 2026 de 18h à 23h59.

P. Poch et N. Gzeley présentent le projet ARCANES +DJ Poch.

Du 23/05 au 07/06/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Exposition du 13 mai au 7 juin inclus, du mercredi au dimanche. Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-22 23:59:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-13 2026-05-22 2026-05-23

Cette exposition est une invitation à découvrir les récits de ces Spartiates modernes, dont les exploits, souvent invisibles, ont façonné une culture underground riche et vibrante.

La Zone Grise rassemble des artistes unis par une même expérience évoluer dans l’ombre, à la frontière de la légalité, pour exprimer leur art. Ces pionniers du graffiti, du street art et des cultures alternatives ont marqué l’histoire de leur discipline sans chercher la reconnaissance publique. Leurs œuvres, éphémères et clandestines, ont traversé les frontières de Marseille, Rome, Berlin, Amsterdam, Helsinki… laissant derrière elles légendes et souvenirs partagés.

Cette exposition est une invitation à découvrir les récits de ces Spartiates modernes, dont les exploits, souvent invisibles, ont façonné une culture underground riche et vibrante.

À travers installations, photographies et témoignages, La Zone Grise explore la dualité entre ombre et lumière, entre anonymat et gloire, entre transgression et création.



Artistes

Scarpetta

Nico Latte

R.KDU

司馬宙

Kesti

Ráva Scholl

Simon Schrikker

Chino Feliz

Old Helsinki

L’Autre Ville

François_______

Noé Nadaud

Sofar _____

Chapi Chepo

Jean de Saint-Guy

Michaël Nicolai

Cédric_____ .

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This exhibition is an invitation to discover the stories of these modern-day Spartans, whose often invisible exploits have shaped a rich and vibrant underground culture.

L’événement La zone grise Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille