L’abattoir de Prémery devenu Tiers-Lieu culturel et artistique, Les ponts des abattoirs, Prémery

L’abattoir de Prémery devenu Tiers-Lieu culturel et artistique 18 – 20 septembre Les ponts des abattoirs Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’abattoir de Prémery devenu Tiers-Lieu culturel et artistique. Le lieu sera ouvert au public pour une découverte des différents batîments, des activités proposées par l’association et des projets notament de rénovation en cours et à venir. Une des artistes résidentes, mosaïste, ouvrira son atelier pour présenter la mosaïque et son travail en particulier.

Le samedi 19 septembre, une scène libre avec un concert en première partie sera proposée à partir de 19h30, marquant ansi le retour du portail du site après une rénovation complète en chantier école au lycée professionnel de Varzy.

Les ponts des abattoirs 2 Ter rue des ponts de Varzy 58700 Prémery Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.lesponts.org https://www.facebook.com/pontsdesabattoirs/?locale=fr_FR Site patrimonial de Prémery, devenu Tiers-lieu culturel et artistique, les anciens abattoirs sont animés et réhabilités par une association . On y trouve aujourd’hui des ateliers d’artistes, une salle de spectacles/expositions/réunions et un espace collectif partagé ouvert aux projets des acteurs locaux . Parking à proximité

Découvrez l’abattoir de Prémery devenu Tiers-Lieu culturel et artistique. Le lieu sera ouvert au public pour une découverte des différents batîments, des activités proposées par l’association et des …

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