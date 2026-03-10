Balade commentée de Prémery Office de Tourisme Prémery

Balade commentée de Prémery

Office de Tourisme 15, Grande rue Prémery Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découvrez cette ancienne ville, où les évêques de Nevers avaient bâti un château pour y trouver repos, au riche passé industriel et situé au cœur d’un écrin de verdure.

Inscription au 03 86 37 99 07 .

Office de Tourisme 15, Grande rue Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 99 07 o.t.premery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade commentée de Prémery

L’événement Balade commentée de Prémery Prémery a été mis à jour le 2026-03-10 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges