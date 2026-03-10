Balade commentée de Prémery Office de Tourisme Prémery
Balade commentée de Prémery Office de Tourisme Prémery mardi 7 juillet 2026.
Balade commentée de Prémery
Office de Tourisme 15, Grande rue Prémery Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Découvrez cette ancienne ville, où les évêques de Nevers avaient bâti un château pour y trouver repos, au riche passé industriel et situé au cœur d’un écrin de verdure.
Inscription au 03 86 37 99 07 .
Office de Tourisme 15, Grande rue Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 99 07 o.t.premery@gmail.com
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English : Balade commentée de Prémery
L’événement Balade commentée de Prémery Prémery a été mis à jour le 2026-03-10 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges