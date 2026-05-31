Visite de la collégiale Saint-Marcel, Collégiale Saint-Marcel, Prémery

Visite de la collégiale Saint-Marcel Samedi 19 septembre, 14h00 Collégiale Saint-Marcel Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la collégiale Saint-Marcel de Prémery, l’une des plus belles églises gothiques du Nivernais.

Un livret descriptif vous sera offert sur place.

Collégiale Saint-Marcel Place de l’Église, 58700 Prémery Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 37 99 07 https://www.lacharitesurloire-tourisme.com La collégiale Saint-Marcel est l’une des plus belles églises gothiques du Nivernais. Elle a été classée au titre des Monuments historiques en 1840. Parkings sur place, arrêt de bus.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la collégiale Saint-Marcel de Prémery, l’une des plus belles églises gothiques du Nivernais.

© Charlène Jorandon