Soirée festive et dansante au bénéfice de Foutu Cancer 58 Octobre Rose Espace Apogée Prémery

Informations pratiques

Prémery

Soirée festive et dansante au bénéfice de Foutu Cancer 58 Octobre Rose

Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

SOIREE FESTIVE & DANSANTE OCTOBRE ROSE

Soirée festive et dansante au bénéfice de Foutu Cancer 58 Octobre Rose

Ensemble, faisons danser la solidarité !

Le samedi 12 septembre 2026, de 17h00 à 22h00, l’association Foutu Cancer 58 vous invite à une grande soirée sous le signe de la fête, du partage et de la générosité, dans le cadre d’Octobre Rose !

Une mobilisation du cœur L’entrée est fixée à 13 € par personne, et l’intégralité de la recette des entrées sera directement reversée à l’association Foutu Cancer 58 pour soutenir activement la lutte contre le cancer du sein.

La Lutte contre le cancer du sein, c’est tous les jours !

Ambiance garantie Préparez vos plus beaux pas de danse ! L’animation sera assurée par le talentueux Mickaël Pigeat, bien décidé à mettre le feu à la piste et à vous faire danser tout au long de la soirée !

Côté papilles Planches dînatoires gourmandes 9 € par personne (uniquement sur réservation). Bar et boissons un large choix disponible au tarif affiché à la carte pour vous rafraîchir entre deux danses.

Notre engagement L’Espace Apogée est particulièrement fier et heureux de sponsoriser cet événement de solidarité. C’est avec tout notre cœur que nous mettons gracieusement notre salle à la disposition de l’association Foutu Cancer 58 pour faire de cette soirée une réussite totale.

Rendez-vous à L’ESPACE APOGÉE 36 rue de la Gare, 58700 Prémery Faites passer le mot, notez cette date sur vos agendas, venez nombreux et réservez vite votre place ! Informations & Réservations 06.13.80.71.09 Site internet http://www.espace-apogee.fr .

Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 80 71 09 Contact@espace-apogee.fr

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English : Soirée festive et dansante au bénéfice de Foutu Cancer 58 Octobre Rose

L’événement Soirée festive et dansante au bénéfice de Foutu Cancer 58 Octobre Rose Prémery a été mis à jour le 2026-07-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)