L’ABC DU HAUT-MINERVOIS CONFERENCE SUR LA FLORE Cabrespine

L’ABC DU HAUT-MINERVOIS CONFERENCE SUR LA FLORE

Rue des Six Ponts Cabrespine Aude

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

Initiation à la botanique avec l’application PlantNet et découverte des infrastructures agro-écologiques (IAE). Les participants pourront apprendre à identifier les plantes locales et à comprendre leur rôle écologique.

Ce rendez-vous est organisé dans le cadre de l’ABC (Atlas de la biodiversité communale) du Haut-Minervois qui permet, sur un territoire donné, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, faune et flore.

L’ABC est proposé par l’Office français de la biodiversité qui soutient, chaque année, des projets, tels que ceux qui ont été retenus, dans le Haut-Minervois, sur les communes de Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois et Caunes-Minervois.

L’ABC va permettre le suivi scientifique de groupes d’espèces (rapaces, reptiles, chauve-souris mais aussi flore) par les équipes de deux associations ; Ecodiv et Derivaz. Et une série d’animations seront proposées sur le territoire jusqu’en septembre 2026.

Rue des Six Ponts Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 7 50 55 28 98 j.colle@rainette-ecologie.com

Introduction to botany with the PlantNet application and discovery of agro-ecological infrastructures (AEI). Participants can learn to identify local plants and understand their ecological role.

This event is organized as part of the Haut-Minervois ABC (Atlas of Communal Biodiversity), which enables a given territory to identify, preserve and promote its natural heritage, flora and fauna.

The ABC is proposed by the French Office for Biodiversity, which each year supports projects such as those selected in the Haut-Minervois, in the communes of Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois and Caunes-Minervois.

The ABC will enable scientific monitoring of species groups (birds of prey, reptiles, bats and flora) by teams from two associations: Ecodiv and Derivaz. A series of events will be held in the area until September 2026.

