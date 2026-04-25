labo- le clown-les clowns La Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

labo- le clown-les clowns

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Un laboratoire où une dizaine de clowns expérimentent et approfondissent leurs existences . .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 28 58 97

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English : labo- le clown-les clowns

L’événement labo- le clown-les clowns Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)