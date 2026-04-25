labo- le clown-les clowns La Pimenterie Saint-Point
labo- le clown-les clowns La Pimenterie Saint-Point samedi 20 juin 2026.
Saint-Point
labo- le clown-les clowns
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Un laboratoire où une dizaine de clowns expérimentent et approfondissent leurs existences . .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 28 58 97
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English : labo- le clown-les clowns
L’événement labo- le clown-les clowns Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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