L’Absinthe dans la culture populaire Films et Chansons Musée de l’Absinthe Auvers-sur-Oise

Informations pratiques

Auvers-sur-Oise

L’Absinthe dans la culture populaire Films et Chansons

Musée de l’Absinthe 44 rue Alphonse Callé Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le musée et la collection de Marie-Claude Delahaye sous une thématique L’Absinthe dans la culture populaire Films et Chansons



Rimbaud Verlaine, Barbara, Moulin Rouge !, Ginette Garcin, Dracula, Benjamin Biolay, French Cancan…

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Musée de l’Absinthe 44 rue Alphonse Callé Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 42 42 82 55 musee@musee-absinthe.com

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English :

Discover Marie-Claude Delahaye’s museum and collection under the theme “Absinthe in Popular Culture: Films and Songs”



Rimbaud, Verlaine, Barbara, *Moulin Rouge!*, Ginette Garcin, *Dracula*, Benjamin Biolay, *French Cancan*?

L’événement L’Absinthe dans la culture populaire Films et Chansons Auvers-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-27 par Parc naturel régional du Vexin Français