Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Ferjeux

Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas

Ferme des acacias Saint-Ferjeux Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-25 2026-08-22

Nouvelle édition du labyrinthe de maïs à la ferme des Acacias à St Ferjeux.

3 dates spéciales nocturne avec repas.

Réservation des repas conseillée. .

Ferme des acacias Saint-Ferjeux 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 44 48 10 glacesdesacacias@gmail.com

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English : Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas

L’événement Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL