Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux
Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Ferjeux
Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas
Ferme des acacias Saint-Ferjeux Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-25 2026-08-22
Nouvelle édition du labyrinthe de maïs à la ferme des Acacias à St Ferjeux.
3 dates spéciales nocturne avec repas.
Réservation des repas conseillée. .
Ferme des acacias Saint-Ferjeux 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 44 48 10 glacesdesacacias@gmail.com
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English : Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas
L’événement Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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