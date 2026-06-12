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Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux

Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux

Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Ferme des acacias

Ville : 70110 Saint-Ferjeux

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Saint-Ferjeux

Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas

Ferme des acacias Saint-Ferjeux Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-25 2026-08-22

Nouvelle édition du labyrinthe de maïs à la ferme des Acacias à St Ferjeux.
3 dates spéciales nocturne avec repas.
Réservation des repas conseillée.   .

Ferme des acacias Saint-Ferjeux 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 44 48 10  glacesdesacacias@gmail.com

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English : Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas

L’événement Labyrinthe de maïs en nocturne avec repas Saint-Ferjeux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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