Informations pratiques

Limersheim

Labyrinthe nocturne spécial Halloween

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23

N’oubliez pas votre lampe de poche

Soirée champêtre autour du feu restauration ( soupe de potimarron maison, saucisse chaude et boisson) avant la découverte du labyrinthe et des animaux suivis d’une animation musicale avec les musiciens Gaël, Rebecca .

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com

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English :

Don’t forget your flashlight

L’événement Labyrinthe nocturne spécial Halloween Limersheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme du Grand Ried