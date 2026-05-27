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Labyrinthe nocturne spécial Halloween Limersheim

vendredi 23 octobre 2026 · Limersheim

Labyrinthe nocturne spécial Halloween Limersheim

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
Lieu dit Auf Rotzen
Ville
67150 Limersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Limersheim

Labyrinthe nocturne spécial Halloween

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-23

N’oubliez pas votre lampe de poche
Soirée champêtre autour du feu restauration ( soupe de potimarron maison, saucisse chaude et boisson) avant la découverte du labyrinthe et des animaux suivis d’une animation musicale avec les musiciens Gaël, Rebecca   .

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87  fermekieffer@gmail.com

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English :

Don’t forget your flashlight

L’événement Labyrinthe nocturne spécial Halloween Limersheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme du Grand Ried

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