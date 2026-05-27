Labyrinthe nocturne spécial Halloween Limersheim
vendredi 23 octobre 2026 · Limersheim
Informations pratiques
Limersheim
Labyrinthe nocturne spécial Halloween
Lieu dit Auf Rotzen Limersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-23
N’oubliez pas votre lampe de poche
Soirée champêtre autour du feu restauration ( soupe de potimarron maison, saucisse chaude et boisson) avant la découverte du labyrinthe et des animaux suivis d’une animation musicale avec les musiciens Gaël, Rebecca .
Lieu dit Auf Rotzen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com
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English :
Don’t forget your flashlight
L’événement Labyrinthe nocturne spécial Halloween Limersheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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